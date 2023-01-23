​​​​​​​إطلاق حملة للتشجير في ناحية عين عيسى

باشر مكتب البيئة في بلدية ناحية عين عيسى، بتوزيع الأشجار في 56 قرية تابعة للناحية عن طريق الكومينات.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام، فيما تتنوع الأشجار ما بين مثمرة، وزينة، وحراجية.

بهذا الصدد، قال الإداري في مكتب البيئة، عثمان محمد، "أطلقنا هذه الحملة لزراعة الأشجار؛ لما لها من أهمية وخاصة في منطقة تشبث أهلها بالأرض على الرغم من الهجمات والقصف المستمر على الناحية وقراها بشكل شبه يومي".

مؤكداً أنهم مستمرون في عملهم وتقديم الخدمات للمواطنين على الرغم مما يتعرضون له من هجمات تركية؛ تهدف لتهجيرهم عن قراهم.

ومن المقرر أن يتابع مكتب البيئة في توزيعه للأشجار على المرافق الخدمية ومدارس الناحية أيضاً.

(د)

ANHA