​​​​​​​إطلاق اسم جينا أميني على شارع في النمسا

أعلنت مستشارة رئيس بلدية فيينا وعضوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في النمسا، مارينا هانكي، عن تسمية شارع في فيينا على اسم جينا (مهسا) أميني، تضامناً مع الانتفاضة الشعبية في روجهلات كردستان وإيران.

وأصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي وبلدية فيينا، بياناً أعلنا فيه عن دعمهما للانتفاضة الشعبية، وأكدا أن هذه هي "المرة الأولى في العالم التي يتم فيها تسمية شارع باسم جينا (مهسا) أميني بشكل دائم، وذلك بتصويت أعضاء مجلس البلدية".

يشار إلى أنه بعد الانتفاضة الشعبية التي أعقبت مقتل الشابة جينا أميني (22عاماً)، اتجهت الكثير من دول العالم، بما فيها بلجيكا، وفرنسا، وكندا، إلى تسمية أماكن وشوارع باسم الشابة الكردية جينا أميني، تعبيراً عن تضامنها مع هذه الانتفاضة.

كما وافق مجلس بلدية أوتاوا على تغيير اسم جزء من الشارع الذي يقع أمام السفارة الإيرانية السابقة في كندا إلى "مهسا أميني"، في خطوة داعمة للنساء في روجهلات وإيران.

وسبق أن أعلنت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن قرار بلدية نوفل لوشاتو في ضواحي باريس بإزالة اسم وصورة مؤسس النظام الإيراني الخميني، من هذه المنطقة.

يشار إلى أن مقتل الشابة الكردية جينا أميني منتصف أيلول/ سبتمبر 2022، بعد احتجازها لدى ما تسمى "شرطة الأخلاق" الإيرانية بذريعة عدم امتثالها لقواعد الحجاب في البلاد، أثارت موجة احتجاجات واسعة في روجهلات كردستان وإيران لا تزال مستمرة حتى اليوم، حيث أسفرت منذ بدئها عن فقدان مئات من المواطنين لحياتهم واعتقال الآلاف.

(د ع)