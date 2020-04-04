​​​​​​​إطلاق المرحلة الثانية من حملة التعقيم في عين عيسى

وبدأت الحملة التي استخدمت فيها صهاريج المياه ومضخات الرش اليدوي من الشارع الرئيسي ليتم بعدها تعقيم الشوارع الفرعية في أحياء الناحية.

وبهذا الصدد قال الرئيس المشترك للجنة الخدمات في بلدية عين عيسى نور أمين إن "هذه هي المرة الثانية التي يعقمون فيها شوارع وأحياء الناحية"، منوهاً إلى أن "التعقيم سيشمل الحدائق العامة ودور العبادة أيضاً".

هذا وكانت المرحلة الأولى من حملة التعقيم في ناحية عين عيسى قد بدأت في الـ 24 من الشهر الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإدارة الذاتية في كافة إداراتها ومؤسساتها درءً لظهور فيروس كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم.

يأتي هذا تزامنا مع حظر التجوال الذي تطبقه الإدارة الذاتية في مناطقها منذ الـ23 من آذار/مارس المنصرم.

فيما تجدر الإشارة إلى أن الجهات الرسمية في شمال وشرق سوريا لم تسجل بعد أي حالة إصابة بفيروس كورونا، رغم أن عددا من حالات الإصابة والوفاة جراء الفيروس ظهرت في مناطق سورية أخرى.

(ج)

ANHA