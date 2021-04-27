​​​​​​​إثيوبيا: تهديدات دولتا المصب بشأن سد النهضة

وأعربت وزارة الخارجية الإثيوبية عن رفضها للاتفاقات التاريخية التي تتمسك بها مصر والسودان لمياه النيل، منوهًة إن "دول المصب لا تريد نجاح وساطة الاتحاد الأفريقي في أزمة سد النهضة".

وتابعت قائلة: "نعول على استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي"، مشيرةً إلى أن التفاوض يتم "في الوقت الحالي بشأن عملية ملء سد النهضة فقط" وأضافت أن "التهديدات التي تطلقها مصر والسودان غير مجدية".

ومع تعثر التوصل لاتفاق حول هذا الملف الشائك والعالق منذ سنوات، اعتبرت إثيوبيا في وقتٍ سابق أن مؤامرات تحاك ضدها في مسألة سد النهضة. ورأى وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر يوم الأحد، أن هذا السد هو سبيل البلاد للخروج من الفقر.

وتابع قائلًا: "لقد أصبح من الواضح أن هناك مؤامرة لإفشال جهودنا وتقويض وجودنا ذاته، لذلك يجب علينا جميعًا المثابرة والقيام بدورنا".

ويشار إلى أن السودان كان لوّح الجمعة بملاحقة إثيوبيا قضائيًّا في حال واصلت الملء في غياب اتفاق ثلاثي يضم مصر. وأشار وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، إلى أن إثيوبيا "اعترضت" على دعوة الخرطوم لعقد قمة مع مصر منتصف نيسان/ أبريل عقب فشل المحادثات التي رعاها الاتحاد الإفريقي بداية الشهر الجاري. وقال في تغريدة على تويتر "إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لقمة ثلاثية".

كما حذّر أنه في حال واصلت إثيوبيا الملء فإن السودان سيقوم بـ"تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية"، موضحًا أن المتابعات القضائية ستركز على "الآثار البيئية والآثار الاجتماعية ومخاطر السد".

(د ع)