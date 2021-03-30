​​​​​​​إثيوبيا تؤكّد مجددًا: سنمضي في عملية الملء الثاني لسدّ النهضة

وجدّدت إثيوبيا على لسان المتحدّث باسم الخارجية، دينا مفتي، في مؤتمرٍ صحفي بالعاصمة أديس أبابا، مضيّها قدمًا في عملية الملء الثاني لسدّ النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، ويثير قلق دولتي المصب مصر والسودان.

وقال مفتي: "أبلغنا المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث، أنّنا ماضون في عملية الملء الثاني لسدّ النهضة وإنهاء جزء من عملية البناء"، بحسب ما نقلته العين الإخبارية.

وأشار إلى أنّ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، أجرى محادثات ناجحة مع المبعوث الأمريكي، تناولت فرص مساهمة الولايات المتحدة في دفع عملية مفاوضات سد النهضة المتعثّرة وفقاً لإعلان المبادئ الموقّع بين البلدان الثلاث.

ويُشار إلى أنّ مصر والسودان وإثيوبيا، دخلت في مفاوضات شاقّة منذ 2011، تهدف في الوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتعتبره أهم مشاريعها القومية الاقتصادية، لكن مصر والسودان (دولتي المصب) يعربان دائمًا عن مخاوفهما من تداعيات بناء السد، ولم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق حتى الآن.

ومؤخراً، اقترح السودان تشكيل آلية رباعية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر رفضته إثيوبيا متمسكة بالوساطة الأفريقية فقط.

(ح)