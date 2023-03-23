​​​​​​​إثيوبيا تنشئ إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي

قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم، إنه تم إنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي بشمال البلاد، فيما يمثل خطوة رئيسية لتنفيذ خطة سلام لإنهاء الحرب هناك.

كما قالت الحكومة الإثيوبية اليوم، إنها عيّنت مسؤولاً كبيراً في جبهة تحرير شعب تيغراي رئيساً للحكومة المؤقتة في الإقليم.

وغرّد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي: "عين رئيس الوزراء أبي أحمد، غيتاتشو رضا رئيساً للإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي".

يأتي هذا غداة شطب البرلمان الإثيوبي، أمس الأربعاء، اسم جبهة تحرير شعب تيغراي، وهي الحزب السياسي المهيمن في منطقة تيغراي، من قائمة "المنظمات الإرهابية" في خطوة رئيسية نحو تشكيل حكومة محلية مؤقتة بعد حرب أهلية استمرت عامين.

وأُدرجت جبهة تحرير شعب تيغراي، التي قادت المنطقة الشمالية إلى الحرب مع الحكومة الاتحادية في أواخر عام 2020، على قائمة الإرهاب في أيار/ مايو 2021.

وانتهى الصراع بتوقيع هدنة في بريتوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد مقتل عشرات الآلاف وإجبار الملايين على ترك منازلهم.

وقال البرلمان الإثيوبي في بيان، إن غالبية النواب وافقوا على شطب الجبهة من القائمة.

ويعد شطب اسم جبهة تحرير شعب تيغراي من القائمة؛ شرطاً أساسياً لمشاركة الجبهة في حكومة مؤقتة. ورشحت الجبهة المتحدث باسمها غيتاتشو رضا، الأسبوع الماضي، لرئاسة هذه الحكومة.

(د ع)