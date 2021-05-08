وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، اليوم السبت، إن مصر والسودان مازالا يسعيان إلى تدويل سد النهضة، مشيرًا إلى تمسك بلاده برعاية الاتحاد الإفريقي لمفاوضات السد.

وخلال مؤتمر صحافي دعا إليه وسائل الإعلام الأجنبية الموجودة في إثيوبيا، قال مفتي "هناك تناقضات في الموقف المصري يتحدث طيلة مراحل التفاوض عن زيادة إطلاق المياه لمواجهة أي جفاف، مشيرًا إلى أنه "من دون وجود بحيرة خلف السد لا يمكن أن تعالج مشكلة الجفاف التي تحدث عند دولتي المصب".

وقال السفير دينا مفتي: "ليس لدينا مانع لتوقيع اتفاق شامل، لكننا نريد في الوقت الراهن التوصل لاتفاق حول الملء الثاني لبحيرة سد النهضة". وأضاف: "يمكن لإثيوبيا ملء بحيرة سد النهضة خلال عامين باستغلال موسمي الأمطار في البلاد".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية تمسك بلاده بموقفها "لإنهاء عملية التفاوض حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي". واعتبر أن "الوساطة الرباعية التي تطالب بها دولتا المصب موجودة أصلًا كمراقبة طيلة الفترة الماضية". وأضاف أن "إثيوبيا اقترحت توقيع اتفاق حول عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة لدول المصب ويجب أن نتوصل فيه لاتفاق".

وتابع: "لا يمكننا التفاوض حول اتفاق شامل وتقاسم المياه، يجب أن يكون ذلك في موقع آخر لأننا نتشارك مياه النيل مع 12 من دول حوض النيل". وقال: "إثيوبيا تود أن يكون النيل جسرًا للتعاون والصداقة بين الشعوب".

(د ع)

العالم///////

إثيوبيا متمسكة بإنهاء أزمة سد النهضة عن طريق الاتحاد الإفريقي

صرّحت الخارجية الإثيوبية أنها متمسكة بإنهاء أزمة سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وترفض تدويلها.

مركز الأخبار

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، اليوم السبت، إن مصر والسودان مازالا يسعيان إلى تدويل سد النهضة، مشيرًا إلى تمسك بلاده برعاية الاتحاد الإفريقي لمفاوضات السد.

وخلال مؤتمر صحافي دعا إليه وسائل الإعلام الأجنبية الموجودة في إثيوبيا، قال مفتي "هناك تناقضات في الموقف المصري يتحدث طيلة مراحل التفاوض عن زيادة إطلاق المياه لمواجهة أي جفاف، مشيرًا إلى أنه "من دون وجود بحيرة خلف السد لا يمكن أن تعالج مشكلة الجفاف التي تحدث عند دولتي المصب".

وقال السفير دينا مفتي: "ليس لدينا مانع لتوقيع اتفاق شامل، لكننا نريد في الوقت الراهن التوصل لاتفاق حول الملء الثاني لبحيرة سد النهضة". وأضاف: "يمكن لإثيوبيا ملء بحيرة سد النهضة خلال عامين باستغلال موسمي الأمطار في البلاد".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية تمسك بلاده بموقفها "لإنهاء عملية التفاوض حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي". واعتبر أن "الوساطة الرباعية التي تطالب بها دولتا المصب موجودة أصلًا كمراقبة طيلة الفترة الماضية". وأضاف أن "إثيوبيا اقترحت توقيع اتفاق حول عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة لدول المصب ويجب أن نتوصل فيه لاتفاق".

وتابع: "لا يمكننا التفاوض حول اتفاق شامل وتقاسم المياه، يجب أن يكون ذلك في موقع آخر لأننا نتشارك مياه النيل مع 12 من دول حوض النيل". وقال: "إثيوبيا تود أن يكون النيل جسرًا للتعاون والصداقة بين الشعوب".

(د ع)