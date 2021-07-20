​​​​​​​إثيوبيا عن موقف الاتحاد الأوروبي من سد النهضة: نتوقع موقفاً محايداً

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن الوزير قوله إن الملء الثاني للسد يجري وفق إعلان المبادئ - الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا - وخلال موسم أمطار دون أن يسبب ضرراً ملموساً لدول المصب.

وتناولت المباحثات بين الجانبين أيضاً الخلاف الحدودي بين إثيوبيا والسودان، إذ قال ميكونين إن السودان فرض مطالبه بالقوة، معتبراً ذلك "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة".

وبعد إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، رد السودان على هذه الخطوة، حيث جددت وزارة الري والموارد المائية السودانية، الإثنين، موقفها الثابت برفض الخرطوم للإجراءات الأحادية الجانب من إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في نهر النيل.

(ش ع)