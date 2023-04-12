احتل الإعلام مكانة مهمة في ثورة روج آفا ولعب دوراً رئيساً فيها، وتُعتبر الإذاعات جزءاً مهماً منها، إذ شهد العام الأول للثورة (أي عام 2012) افتتاح أول محطة إذاعية باسم جودي FM (Dengê Cudî).

إذاعة "Dengê Cûdî" افتتحت في مدينة قامشلو من قبل كونفدراسيون الطلبة الكرد الوطنيين، في 20 تشرين الأول عام 2012، وأوصلت الإذاعة التي بثّت برامجها باللغة الكردية صوت الثورة لعموم أبناء المنطقة، بالإضافة لآخر التطورات التي شهدتها المنطقة، ونالت إعجاب جميع شرائح المجتمع وجذبت أسماعهم.

وكانت تبث إذاعة " Dengê Cudî" نشرات إخبارية وبرامج اجتماعية، وفنيّة، وسياسيّة، واقتصاديّة، وصحيّة، وبرامج تخاطب الأطفال والمرأة، بالإضافة إلى طرح شكاوى الناس ومطالبهم.

توقف البثّ

اضطرت الإذاعة التي استمرت بالبث لـ 4 سنوات متواصلة إلى التوقّف عام 2016؛ بسبب مشاكل تقنية وهجمات سيبرانية (الكترونية) تركية. والآن، وبعد 7 سنوات من الانقطاع، بدأت حركة الشبيبة الثورية السورية العمل على إعادة البث مجدّداً.

وأفاد الإداري في المحطة، عكيد تولهلدان لوكالتنا: "تمّ حل المشاكل التقنية وبدأت المحطة بثها الإذاعي من جديد في الـ 6 من نيسان الجاري".

هذا وتُبثّ الإذاعة من قامشلو، فيما يمكن الاستماع لها في جميع أنحاء إقليم الجزيرة على الموجة 101.3، إذ يبدأ البثّ من الساعة 09.00 صباحاً ويستمرّ إلى الساعة 18.00.

ويُبثّ خلال هذه الساعات البرامج التالية: "صوت الجبل"، و"مرافعات القائد عبد الله أوجلان"، و"الصحة"، و"الموسيقى"، و"ثقافة وتاريخ" و"حكاية"، بالإضافة إلى نشرات إخبارية باللغتين العربية والكردية.

كما يمكن الاستماع إلى " Dengê Cudî" على وسائل التواصل الافتراضي أيضاً. وأشار عكيد تولهلدان إلى أنهم سيعملون مستقبلاً على توسيع محتوى وشبكة البثّ.

(ر)

ANHA