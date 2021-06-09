​​​​​​​إسرائيليون يقدمون دعوى ضخمة ضد بنوك وجمعيات قطرية

وأفاد موقع "واي نت" الإسرائيلي أن دعوى إسرائيلية ضخمة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار رفعت ضد بنوك وجمعيات خيرية قطرية في المحكمة المركزية في مدينة القدس، وهي دعوى قدمتها منظمة "يش دين" الإسرائيلية باسم 24 عائلة لضحايا إسرائيليين قتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون والتي ضمت 130 اسمًا لمقدمي دعوى، وقدمت القضية بادعاء أن هذه البنوك والجمعيات القطرية قامت بتحويل أموال لحركتي حماس والجهاد الاسلامي في قطاع غزة.

وذكرت الدعوى أن الأموال تم تحويلها من حساب الجمعية الخيرية المحلية في قطر إلى حركة حماس أو إلى أفراد في حماس، وأرفقت المنظمة قرائن لتحويلات بنكية من الخليج لجمعية خيرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة أو إلى نشطاء معينين في حماس. بالإضافة إلى ذلك أرفقت اعترافات من تحقيقات مع نشطاء فلسطينيين ينتمون لحركة حماس والذين يؤكدون أنه تم تحويل الأموال لهم بهذه الطريقة لتنفيذ عملياتهم.

والدعوى الإسرائيلية مقدمة ضد عشرة جمعيات، بنوك ومنظمات خيرية من قطر والسلطة الفلسطينية، والتي يتبع جزء للحكومة القطرية، وأحدها تم تعريفها بالسابق من قبل إسرائيل على أنها جمعية غير قانونية، أبرزها "جمعية قطر الخيرية" في الدوحة. وذكرت الدعوى أن الأموال التي يتم تحويلها إلى حركة حماس عن طريق فروع الجمعية في رام الله مباشرة إلى قطاع غزة.

(م ش)