​​​​​​​إسرائيل: واشنطن تمهّد الطريق لقنبلة نووية إيرانية في حال عودتها إلى الاتفاق النووي

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "إسرائيل ما زالت ملتزمة بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية وموقفها من الاتفاق النووي لم يتغير".

وأضاف المكتب أن "إسرائيل تعتقد أن العودة إلى الاتفاقية القديمة ستمهد الطريق لإيران إلى ترسانة نووية، وإسرائيل على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن هذا الأمر".

ومنذ البداية، عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، والمعروفة باسم الصفقة الإيرانية، التي تم الاتفاق عليها بين طهران والقوى العالمية الست، الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الصفقة، التي تمت خلال فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رسميًّا عن نيتها السعي للعودة إلى تلك الصفقة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على حسابه على تويتر، اليوم، أن بلاده مستعدة للتراجع عن كافة الخطوات السابقة، إذا ما تم رفع العقوبات الأميركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

(م ش)