​​​​​​​إسرائيل: سقوط صاروخين أطلقا من غزة قبالة تل أبيب

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "في وقت سابق هذا الصباح تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى".

وأضاف: "وفقاً للسياسة المتبعة لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض".

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" مقاطع فيديو قيل إنها لسقوط الصاروخين، لافتة إلى أنه يتم التحقق منها.

والأربعاء أصيب مدني إسرائيلي بجروح طفيفة برصاص قناص يشتبه في أنه كان يعمل على طول السياج الحدودي مع قطاع غزة.

ورد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي لعدد من مواقع حماس في غزة، وهذا هو الحدث الأول من نوعه منذ عدة أشهر.

(د ع)