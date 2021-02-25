​​​​​​​إسرائيل: سنتحرك في هذه الحالة ضد حزب الله

وأكد نيف، وهو رئيس لواء أساليب القتال والحداثة في الجيش الإسرائيلي، في حديث لصحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه في حال حصل حزب الله على كمية معينة من الصواريخ الدقيقة لا بد لإسرائيل من العمل ضدها.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، عن مصادر عسكرية إسرائيلية كبيرة قالت: "إن العدد من الصواريخ الدقيقة المحدد كخط أحمر لشن معركة ضد حزب الله يتراوح بين 500 إلى 1000".

ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فقد أشار نيف إلى "أن صواريخ حزب الله تعتبر التهديد الثاني الأكثر خطرًا بالنسبة لإسرائيل بعد التهديد النووي الإيراني".

(ع م)