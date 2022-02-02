​​​​​​​إسرائيل: سننشر منظومة دفاعية بتقنية الليزر في غضون عام

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن بلاده ستسرع في نشر صواريخ اعتراضية تعمل بتقنية الليزر ضمن خطة لخفض التكاليف الباهظة التي تتكبدها حالياً عند إسقاط الصواريخ، بحسب ما أفادته شبكة "العربية".

وأكد بينيت أن إحاطة إسرائيل بحائط من الليزر يحمي من الصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيّرة وغير ذلك من التهديدات.

وكان بينيت تحدث عن جهود إسرائيل للتصدي لما ترى أنها مساعٍ إيرانية لتطويقها بمسلحين قادرين على شل البنية التحتية الإسرائيلية بوابل من المقذوفات القليلة التكلفة.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت في حزيران/ يونيو أنها استخدمت تقنية الليزر في سلسلة تجارب.

وأوضح رئيس قسم البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإسرائيلية يانيف روتيم، أن المنظومة الجديدة التي تعمل بالليزر ويتمّ تثبيتها على متن طائرة مدنية صغيرة، تتيح استهداف أي جسم طائر بما في ذلك "الطائرات المسيّرة والقذائف والصواريخ والصواريخ البالستية".

وفي شأن إيراني آخر، قال بينيت إن مفاوضات فيينا النووية مع إيران تجري تحت النيران بامتياز.

وأضاف في تصريحات صحفية أن حملة إضعاف طهران تشن على عدة جبهات، مؤكداً أن استراتيجية تل أبيب ضد إيران ستبقى كما هي باتفاق أو بدون.

وشدد على أن تخفيف العقوبات على طهران سيجعلها تزيد من أنشطتها المزعزعة للمنطقة.

(ل د)