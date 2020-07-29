وتابع دانون، في مقابلة عبر شبكة "i24NEWS": "أشعر بالسوء على اللبنانيين، إنهم تحت احتلال حزب الله، وهم يعلمون أن حزب الله سيطر على جزء من جنوب لبنان، لكننا نرسل رسالة واضحة جداً إلى الحكومة اللبنانية؛ عليك أن تعتني بما يحدث في لبنان، وإلا فسوف تدفعين الثمن".

ودعا دانون الحكومة اللبنانية إلى تطبيق القرار 1701، الذي يمنع أي مجموعة من استخدام الأسلحة داخل لبنان.

ونصح في أعقاب اعتزام لبنان تقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اندلاع النزاع يوم الإثنين على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية "ببدء التعامل مع حزب الله" بدلاً من ذلك.

)ز غ)