​​​​​​​إسرائيل وحماس تنفيان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يوجد حالياً وقف لإطلاق النار، أو إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة مقابل إخراج الأجانب. جاء ذلك في بيان مقتضب نشره مكتب نتنياهو على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صباح اليوم.

وقال البيان: "لا يوجد حالياً وقف إطلاق نار ولا مساعدات إنسانية في قطاع غزة مقابل إجلاء الأجانب".

من جانبه ذكر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عزت الرشق لرويترز: "إنه لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول فتح معبر رفح الحدودي مع مصر أو وقف مؤقت لإطلاق النار".

وكانت تقارير صحفية غربية، نقلت في وقت سابق اليوم عن مسؤولين مصريين لم تسمهم أن إسرائيل اتفقت مع الولايات المتحدة ومصر على وقف مؤقت لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة يبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً (السادسة بتوقيت غرينتيش)، وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح.

(د ع)