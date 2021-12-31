​​​​​​​إسرائيل توقّع صفقة بقيمة ملياري دولار لشراء طائرات أميركية

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنها وقعت اتفاقاً مع الولايات المتحدة لشراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز (سي.إتش-53 كيه) من إنتاج شركة لوكهيد مارتن وطائرتين للتزود بالوقود من طراز (كيه.سي-46) من إنتاج بوينغ، وقدّرت الوزارة القيمة الإجمالية للصفقة بنحو ملياري دولار، بحسب وكالة رويترز.

وقال بيان للوزارة إن الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الخميس هو جزء من تحديث لقدرات القوات الجوية الإسرائيلية ويتضمن خيارًا لشراء ست طائرات هليكوبتر إضافية.

وأضاف البيان إن "المروحيات الأولى من المقرر أن تصل إلى إسرائيل عام 2026".

وقال رئيس العتاد في سلاح الجو الإسرائيلي العميد شمعون تسينتسيبر، لراديو الجيش الإسرائيلي إن "طائرات التزود بالوقود لن يتم تسليمها قبل عام 2025".

وأضاف إن "إسرائيل حاولت تقديم موعد تسليم طائرات (كيه.سي-46)".

(م ش)