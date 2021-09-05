​​​​​​​إسرائيل تتأهب خشية تصعيد مع غزة

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة، فإن الجيش الإسرائيلي عزز قواته على طول الحدود مع قطاع غزة، ونشر منظومة القبة الحديدية (الدفاع الجوي).

وقالت مصادر أمنية "إن إسرائيل ستعمل كل ما بوسعها لمنع التصعيد، ولكنها ستذهب إليه، بما في ذلك عدة أيام من القتال داخل القطاع، إذا لم يكن هناك مفرّ".

وأشارت الهيئة إلى أن هناك "حالة تأهب أيضاً على امتداد الحدود الشمالية، وفي الضفة الغربية".

فيما دعت حركة حماس في بيانٍ لها: "الشعب الفلسطيني للنفير والرباط للتصدي لدعوات المستوطنين باقتحام الأقصى خلال أعيادهم"، مؤكدة أن "المقاومة جاهزة ومتأهبة لصد أي عدوان أو تعسف ضده".

ويترافق ذلك، بعد تهديد من الفصائل الفلسطينية وأبرزها حركتي حماس والجهاد بأن كل الخيارات مفتوحة للضغط على إسرائيل لكسر الحصار المفروض على غزة منذ ما يزيد عن 15 عاماً.

(ع م)