​​​​​​​إسرائيل تستهدف مواقعا في دمشق ردًّا على إطلاق صاروخ باتجاهها

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أنّ صاروخًا أرض- جو أُطلق من سوريا حلّق في المجال ‏الجوي الإسرائيلي، مشيرًا إلى دوي انفجارات بالقرب من مفاعل ديمونة النووي‎.‎

وأوضح متحدّث عسكري إسرائيلي، أنّه لم يتم تسجيل أي خسائر أو أضرار جراء الهجوم الصاروخي السوري.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن في وقتٍ سابق أنّ صافرات الإنذار انطلقت في منطقة أبوقرينات بجنوب إسرائيل قرب مفاعل ديمونة النووي جنوب إسرائيل، فجر الخميس.

وعلى صعيدٍ متصل، أفادت وكالة سانا التابعة لحكومة دمشق أنّ الدفاعات الجوية تصدّت لهجوم إسرائيلي استهدف مناطقًا في ضواحي دمشق.

وأوضحت أنّ الهجوم وقع في حوالي الساعة 01.38 من فجر الخميس بالتوقيت المحلي، واستهدف مناطقًا في ضواحي دمشق.

كما أضافت: "تصدّت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها"، لافتًا إلى إصابة 4 جنود ووقوع بعض الخسائر المادية.

ووفق مصادر لرويترز، استهدفت الضربات الإسرائيلية مواقعًا قرب بلدة الضمير التي تقع على بعد حوالي 40 كيلومترًا شمال شرقي دمشق، وتوجد فيها مجموعات مدعومة من إيران.

(ش ع)