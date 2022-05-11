​​​​​​​إسرائيل تستهدف بالصواريخ محيط بلدة جنوب سوريا

وذكرت وكالة رسمية تابعة لحكومة دمشق أنه "في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، نفذت إسرائيل اعتداء بالصواريخ على محيط ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا.

وقالت الوكالة "اعتداء إسرائيلي بالصواريخ على محيط بلدة حضر في ريف القنيطرة الجنوبي، اقتصر أضراره على الماديات".

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع لقوات حكومة دمشق، وأهدافاً إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

(ش ع)