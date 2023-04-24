​​​​​​​إسرائيل تستهدف الأراضي السورية 14 مرة منذ مطلع العام

أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري 2023، وقوع 14 استهداف على الأراضي السورية نفذته إسرائيل، 10 منها جوية والباقي برية.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 39 من العسكريين بالإضافة لإصابة 24 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

وكان آخر استهداف منتصف ليل الأحد- الاثنين، حيث قصفت القوات البرية الإسرائيلية المتمركزة في مراصد جبل الشيخ بأكثر من 20 قذيفة صاروخية، موقع قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة قرب الجولان المحتل.

وبحسب المرصد فإن موقع قرص النفل منطقة تتمركز فيه جماعات مقربة من "حزب الله" اللبناني، وتعرض الموقع للاستهداف المباشر في 17 آب الفائت.

(د ع)