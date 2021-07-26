​​​​​​​إسرائيل تشن غارات جوية على غزة وتقلّص مساحة الصيد ردّاً على البالونات الحارقة

وذكر مراسلنا أن الجيش الإسرائيلي هاجم، منتصف الليل، مواقع تابعة لحماس وأراضٍ زراعية، في مناطق مختلفة من القطاع، دون أن يسفر القصف عن إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إنه قصف مواقع لحركة حماس تحتوي على مباني وبنى تحتية عسكرية، ردّاً على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، مشيراً إلى أنه سيرد بشكل مستمر حال استمرار إطلاق البالونات واندلاع حرائق في المستوطنات القريبة من غزة.

وسبق القصف إعلان الجيش الإسرائيلي تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى (٦ أميال) بعد أن كانت (١٢ ميلاً بحرياً)، وذلك في إطار إجراءات ردّه على إطلاق البالونات الحارقة.

ومنذ أسابيع قريبة، نشطت المجموعات الشعبية التابعة للفصائل الفلسطينية في غزة على حدود القطاع وفعّلت أدواتها كالبالونات الحارقة والمتفجرة، والتي تحدث حرائق في مستوطنات غلاف غزة، في محاولة للضغط على إسرائيل للتحرك في ملفات التهدئة وتخفيف إجراءات الحصار عن غزة.