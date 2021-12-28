​​​​​​​إسرائيل تشن غارات على مرفأ اللاذقية .. الحرائق تشتعل في الحاويات

ونقلت وكالة سانا الناطقة باسم حكومة دمشق عن مصدر عسكري قوله أنه "حوالي الساعة 21و3 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

وبحسب المصدر فأن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة.

وأشارت الوكالة إلى تضرر مشفى الندى وبعض المباني والمحال التجارية المجاورة للمرفأ جراء الهجوم الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة عن قائد فوج إطفاء اللاذقية أن المواد المستهدفة في الحاويات هي عبارة عن زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات.

في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم الصاروخي "استهدف حاويات تضم أسلحة وذخائر في مرفأ مدينة اللاذقية، لا يعلم مصدرها إذا ما كانت إيرانية".

وأوضح أن الانفجارات كانت عنيفة، تسببت بحالة من الخوف والهلع لدى سكان وأهالي اللاذقية، فضلًا عن اشتعال النيران ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرفأ والمباني والمنشآت السياحية المحيطة به، وسط صمت روسي حيال الاستهداف الثاني لمرفأ اللاذقية.

وبحسب المرصد السوري، فإن فرق الإطفاء لم تتمكن من السيطرة على الحرائق المشتعلة منذُ الفجر وحتى صباح اليوم الثلاثاء، خوفًا من الذخائر التي تنفجر تباعًا، حيث تعمل على إخماد الحرائق من مسافات بعيدة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي السابع من كانون الأول الجاري، شنت طائرات إسرائيلية هجوماً بعدة صواريخ على مرفأ مدينة اللاذقية، مستهدفة "حاويات" متواجدة هناك، وهي عبارة عن شحنة أسلحة تابعة للجماعات الموالية لإيران.

(م ش)