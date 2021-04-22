​​​​​​​إسرائيل تشارك الإمارات في مناورة جوية دولية باليونان

وأكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة حلّقت إلى جانب الطائرات الإماراتية، في تدريباتٍ عسكرية دولية تستضيفها اليونان- في تجربةٍ ليست الأولى من نوعها- حيث تشاركت في تدريب مماثل بقيادة يونانية عام 2017، وتمرين أميركي في عامٍ سابق، لكن ما يميّز هذه المرة هي حالة التعاون العسكري المفتوح بين البلدين، بعد اتفاق التطبيع التاريخي العام الماضي، حسبما تقول صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتنضم سبع دول إلى اليونان في تمرين Iniohos هذا العام؛ قبرص وإسرائيل والإمارات وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وكندا، بدأت التدريبات الأحد الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى، الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن القوات الجوية الإسرائيلية، أن التدريبات تهدف إلى محاكاة مجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما في ذلك القتال الجوي، وضربات على أهداف برية، وتجنّب الهجمات من صواريخ أرض جو.

وتشارك عشرات الطائرات من كل دولة في التدريبات التي تجري بشكلٍ كبير على طول الساحل اليوناني وفوق البحر المتوسط.

وفي السنوات السابقة، استخدمت إسرائيل التدريبات الجوية في اليونان كوسيلة للتدرّب على نظام الدفاع الجوي الروسي إس-300 والتعرّف عليه، والذي تستخدمه أيضًا إيران وسوريا، لكن وفقًا لأحد الطيارين الإسرائيليين المشاركين، فإنّ تدريبات هذا العام لم تشمل إس-300، على الرغم من أنها تشمل مجموعة متنوعة من بطاريات الدفاع الجوي البرية والبحرية الأخرى.

ويذكر أنّ كلًا من الإمارات والبحرين قامتا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، وانضم إليه السودان والمغرب لاحقًا.

(د ع)