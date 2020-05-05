​​​​​​​إسرائيل تصعّد وتيرة هجماتها في سوريا وواشنطن غير مسؤولة عن محاولة انقلاب فنزويلا

تطرقت الصحف العالمية اليوم, إلى الهجمات الإسرائيلية على مواقع تابعة لإيران في سوريا, بالإضافة إلى الوضع الفنزويلي.

هاآرتس: إسرائيل تصعد وتيرة هجماتها على إيران في سوريا

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها الغارات الإسرائيلية, وفي هذا السياق قالت صحيفة هاآرتس "لم تتعاف طهران بعد من اغتيال سليماني من قبل الولايات المتحدة، والعقوبات الأمريكية المشددة، والضربة القاسية التي تسبب بها الفيروس التاجي لإيران، وانخفاض أسعار النفط مع تقلص الاقتصاد العالمي".

ووفقًا لوسائل الإعلام السورية، يهاجم سلاح الجو الإسرائيلي باستمرار أهدافاً عسكرية متنوعة في مناطق واسعة من البلاد, مخازن ومصانع الأسلحة، وبطاريات صواريخ أرض-جو، ومراكز المراقبة على طول الحدود الإسرائيلية.

وعلى عكس عادتها في السنوات الأخيرة، يبدو أن إسرائيل قد خفضت قليلاً من الملف الإعلامي لهجماتها.

وبدأت الضربات الجوية في سوريا بعام 2012، في وقت مبكر من الحرب الأهلية في البلاد، لكنها اشتدت بشكل كبير في النصف الثاني من ذلك العقد.

وفي البداية، استهدفت الغارات بشكل رئيسي قوافل تهريب الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله في لبنان عبر سوريا, ثم اعتباراً من أواخر عام 2017، بدأت الهجمات على القواعد التي تخدم الحرس الثوري والميليشيات الشيعية، كجزء من الجهود المبذولة لمنع ترسيخ وجود إيران العسكري في سوريا.

تم تقليل الهجمات عمداً في محاولة لمنع الحكومة السورية من تشديد تحالفه مع إيران وحزب الله وكذلك لرغبة إسرائيل في عدم الغرق في الحرب الأهلية السورية, ولكن على مدار العامين الماضيين، بدأت إسرائيل في نشر تلميحات واسعة.

وفي آذار لم يتم الإبلاغ عن أي هجمات تقريباً, لكن في نيسان ذكرت وسائل الإعلام السورية وقوع هجمات مرة أو مرتين في الأسبوع في شرق ووسط وجنوب سوريا.

هذه المرة لم تقل إسرائيل الكثير عن هذه التقارير, على أي حال لا وسائل الإعلام الإسرائيلية ولا الأجنبية تولي اهتماماً كبيراً للأحداث في سوريا, حيث يهيمن الفيروس التاجي على جدول أعمالهم, لقد ألقت هذه الهجمات بالمحور الإيراني في لحظة ضعف نسبي, كان ترسيخ وجود إيران في سوريا ومساعدتها لحزب الله المشروع الرئيسي للجنرال قاسم سليماني. وفي السنوات الأخيرة ازداد نفوذ سليماني حول الشرق الأوسط، وكما زادت جهوده لتهريب الأسلحة إلى حزب الله وبناء قواعد في سوريا.

من الواضح أن سليماني أصر على استمرار ذلك على الرغم من الضربات الجوية الإسرائيلية، ولكن في أوائل كانون الثاني اغتال الأمريكيون سليماني بعد وقت قصير من هبوط طائرته في بغداد, واكتشف بديله الجنرال إسماعيل قاآني، أن حذاء سلفه كان كبيراً جداً بالنسبة له إنه يواجه مشكلة الآن، حتى إذا أخذنا في الاعتبار الضغط الذي تعرضت له إيران وحزب الله مؤخراً.

هذا الضغط معروف جيداً, لم تتعاف إيران بعد من اغتيال سليماني وما حدث قبله وبعده - العقوبات الأمريكية المشددة وتآكل ثقة الجمهور الايراني في النظام بعد أن تبين أنها حاولت التستر على إسقاطها طائرة ركاب فوق طهران، الضربة القاسية التي سبّبها الفيروس التاجي لإيران، وتراجع أسعار النفط مع انكماش الاقتصاد العالمي.

بدأت المساعدات المالية الإيرانية لحزب الله في التقلص بسبب هذه المشاكل, في الوقت نفسه لبنان متورط في أزمة اقتصادية تزداد سوءاً أضعفت أيضاً الجماعة الشيعية.

وفي الخلفية العلاقة المتوترة بين الرئيس السوري بشار الأسد وضيوفه الإيرانيين، ومن المسلم به أن إيران قدمت مساهمة كبيرة في بقاء نظامه خلال الحرب الأهلية القاتلة، لكن نظامه الآن يعاني من إصرار إيران على البقاء.

تحت غطاء الفيروس التاجي، يبدو أن حكومة نتنياهو أعطت قائد الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، شيكاً "على بياض" لمواصلة الضربات الجوية وحتى تكثيفها.

وبالنظر إلى التشتت الجغرافي للهجمات التي تم الإبلاغ عنها، فإن هذه الحرب تُشن في كل مسرح - سواء في الجبهة، أي الحدود السورية الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، حيث يتم قصف البؤر الاستيطانية التي أقامها حزب الله عبر شركائه المحليين، وفي القواعد بعمق سوريا، بعيداً عن الحدود الإسرائيلية.

إسرائيل تسير على حافة الهاوية وتنتظر لترى كيف سيرد العدو, هل سيشير الأسد لطهران إلى أن الوقت قد حان للتراجع أم أن الإيرانيين أنفسهم سيبحثون عن مخرج مشرف ويقللون من وجودهم في سوريا بسبب الضغط العسكري المتزايد؟ أم سيكون هناك انتقام من إسرائيل؟.

واشنطن تايمز: الولايات المتحدة والمعارضة تنصلت من محاولة "الغزو" المناهضة لمادورو في فنزويلا

وبخصوص إعلان فنزويلا التصدي لمحاولة انقلاب قالت صحيفة واشنطن تايمز "سعت إدارة ترامب يوم الاثنين إلى إبعاد نفسها عن محاولة فاشلة على ما يبدو للإطاحة بالرئيس الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مهمة قال جندي أمريكي سابق في القوات الخاصة إنه تصور غارة برمائية جريئة بالقرب من كاراكاس".

وأضافت "دعمت إدارة ترامب منذ فترة طويلة الجهود الرامية إلى الإطاحة بالسيد مادورو، لكن كانت هناك أسئلة أكثر بكثير من الإجابات حول العملية الغامضة، التي قيل إنها أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص وتعميق الغموض حول من سمح بتمويل الهجوم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "لم يكن لحكومة الولايات المتحدة أي صلة بأحداث نهاية هذا الأسبوع، ولا مع جوردان جودرو". في إشارة إلى جوردان جودرو السابق، الذي أدعى في مقطع فيديو على الإنترنت أنه نظم الغارة قبل الفجر من قاعدة في الولايات المتحدة.

كما نفى زعيم المعارضة الفنزويلي المدعوم من الولايات المتحدة خوان غوايدو يوم الاثنين أن يكون له أي علاقة بالسيد جودرو، حيث أشادت حكومة مادورو بفشل المهمة وأعلنت أنها تحشد أكثر من 25 ألف جندي للبحث عن خلايا متمردة أخرى.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن السيد جودرو عمل مع جنرال متقاعد من الجيش الفنزويلي يواجه الآن اتهامات بتجارة المخدرات، وتدريب الفارين من الجيش الفنزويلي في معسكرات سرية داخل كولومبيا.

ويبدو أن المهاجمين خططوا للقبض على مادورو، لكن المجموعة كانت تفتقر إلى التمويل والدعم الحكومي الأمريكي، ويبدو أنها اخترقت من قبل شبكة المخابرات المدعومة من مادورو.

وول ستريت جورنال: استخدمت وحدة المخابرات الكولومبية معدات أمريكية للتجسس على السياسيين والصحفيين

وبدورها قالت صحيفة وول ستريت جورنال "تم تزويد الوحدة بمعدات مراقبة أمريكية لمحاربة المتمردين الماركسيين وتجار المخدرات، واستخدمت تلك المعدات طوال عام 2019 للتجسس على المعارضين السياسيين والمسؤولين الحكوميين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، على حد قول أشخاص مطلعين على العمليات وأهدافهم.

وقادت هذه المزاعم وزارة الدفاع إلى طرد 11 ضابطاً من وحدة المخابرات، واستقال جنرال واحد على الأقل.

(م ش)