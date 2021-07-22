​​​​​​​إسرائيل تقصف أهداف سورية مجدداً وحديث عن تدمير مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله

ونقلت وكالة سانا التابعة لحكومة دمشق عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة الواحدة و13 دقيقة من فجر اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في منطقة القصير بريف حمص وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الأضرار على الماديات".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الضربات الإسرائيلية، طالت مواقع عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة مطار الضّبعة العسكري والقصير بريف حمص الغربي، ونقاط ومواقع عسكرية أخرى تابعة لها بالقطاع الشرقي من الريف الحمصي، وتمكنت الضربات من تدمير مستودعات للأسلحة والذخائر، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى وجرحى في القصف الذي جرى من الأجواء اللبنانية.

فيما قالت مصادر مقربة من قوات حكومة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت ثلاثة صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأراضي اللبنانية باتجاه محافظة حمص"، مشيرة إلى أن الصواريخ الثلاثة دمرت بالجو وسقط حطامها في منطقة القصير بريف حمص الغربي المحاذي للحدود السورية اللبنانية.

وقال سكان في منطقة القصير لـ (د.ب.أ) أنهم شاهدوا ثلاثة صواريخ دمرت بالجو في ريف منطقة القصير الشرقي بعد دخولها الأراضي السورية.

وليل الاثنين – الثلاثاء، أطلقت طائرات حربية إسرائيلية 8 صواريخ موجّهة إلى مواقع جنوب شرقي مدينة حلب، وقالت روسيا إن أحد الصواريخ أصاب مبنى مركز للأبحاث في مدينة السفيرة بريف حلب، في حين تم إسقاط 7 صواريخ.

(د ع)