​​​​​​​إسرائيل تكثف من ضرباتها على سوريا قبيل وصول الرئيس الإيراني

قالت وكالة تابعة لحكومة دمشق نقلاً عن مصدر عسكري إنه: "حوالي الساعة الحادية عشرة و35 دقيقة من مساء اليوم (الاثنين) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب".

وأضافت إن: "العدوان أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين ومدنيين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدة انفجارات دوت في منطقة مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري في حلب، نتيجة استهداف إسرائيلي، مما أدى لاشتعال في مستودع ذخيرة أدى لوقوع أضرار مادية كبيرة في المطارين، وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة مؤقتاً.

كما سقطت صواريخ إسرائيلية في معامل الدفاع بمنطقة السفيرة بريف حلب، أسفرت عن أضرار مادية حتى اللحظة.

وكانت صواريخ إسرائيلية قد استهدفت في 29 نيسان الفائت، مستودع للذخيرة تابع لجماعة "حزب الله اللبناني"، في منطقة مطار الضبعة العسكري في ريف حمص ما أدى لتدميره بشكل كامل، وتدمير شاحنات أسلحة، حيث تعرضت منطقة المطار للقصف بعدة صواريخ إسرائيلية انطلقت من طائرات إسرائيلية من الأجواء الشمالية من لبنان، وسمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن الصواريخ.

وتأتي ضربات بعد ساعات قليلة من الاجتماع الخماسي العربي بشأن سوريا، كما يأتي قبل يوم واحد من زيارة الرئيس الإيراني لسوريا، حيث من المقرر أن يقوم رئيسي بجولة ميدانية في مدينة حلب.

الضربات الجوية الإسرائيلية على حلب ليست الأولى من نوعها، حيث استهدفت تل ابيب مطار حلب عدة مرات، ويرجع ذلك، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، جزئيا إلى أن إيران زادت من تهريب الأسلحة باستخدام مطار حلب لنقل الذخائر والأسلحة إلى حزب الله.

وأشارت الصحيفة إلى أن حلب توفر معبراً سهلاً للبنان لأن الشاحنات يمكن أن تمر عبر حمص والقصير حيث يتواجد حزب الله.

(د ع)