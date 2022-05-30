​​​​​​​إسرائيل تكشف عن خطوات في عملية تطبيع العلاقات مع السعودية

وفي حديث لراديو الجيش، وزير الخارجية الإسرائيلي، قال يائير لابيد: "نعتقد أنه من الممكن أن تكون هناك عملية تطبيع مع السعودية.. لقد قلنا بالفعل أن هذه هي الخطوة التالية بعد اتفاق إبراهيم، للحديث عن عملية طويلة وحذرة"، في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع المدعومة من الولايات المتحدة لعام 2020 التي توصلت إليها إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وأكمل: "نحن نعمل مع الولايات المتحدة ودول الخليج في هذا الشأن"، حيث أنه لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والسعودية.

ولفت لابيد إلى أن "عملية التطبيع مع السعودية ستأخذ وقتا طويلاً، مع إحراز تقدم بخطوات صغيرة"، مؤكداً أن "المصالح الأمنية لكلا البلدين على المحك".

وأوضح لابيد قائلا: "لن يحدث هذا بالطريقة نفسها التي حدثت في المرة الماضية"، في إشارة إلى الطبيعة المفاجئة والسريعة التي تم فيها الإعلان عن صفقات التطبيع لعام 2020، مضيفاً: "لن نستيقظ ذات صباح فجأة وستكون مفاجأة".

وأردف: "يمكن أن يكون ثلاثة وزراء خارجية بعدي، شخص ما سيقف على المنصة وسيحتفل بهذا، وهو أمر جيد تماما.. هذه هي الطريقة التي يدير بها المرء دولة".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية قد قالت أن "مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين زارت السعودية خلال السنوات العشر الأخيرة".

كما زعمت صحيفة إسرائيلية إن العشرات من رجال الأعمال ورواد التكنولوجيا الإسرائيليين دخلوا إلى السعودية لإجراء محادثات متقدمة بشأن استثمارات سعودية في شركات وصناديق استثمار إسرائيلية.

واستند موقع "تايمز أوف إسرائيل" في نسخته الإنجليزية إلى تقرير نشرته صحيفة Globes الاقتصادية العبرية.

(د ع)