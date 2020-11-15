وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "في حال لم تثبت حماس التهدئة مع إسرائيل، فإن العواقب ستكون وخيمة على قيادتها وعلى السكان الفلسطينيين في القطاع"، وأضاف: "إسرائيل تعمل عبر شتى الوسائل، بما في ذلك الميدانية من أجل المحافظة على التهدئة".

وأوضح غانتس، بحسب ما نقلته قناة الحرة، أن الرد على خرق السيادة الإسرائيلية سيتواصل في الوقت والزمان الملائمين بما يتوافق والأهداف الإسرائيلية.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي شن، فجر اليوم الأحد، سلسلة من الغارات الجوية بالإضافة إلى قصف مدفعي لمواقع فصائل فلسطينية في غزة، عقب إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة نحو جنوب تل أبيب وأسدود.

(س ر)