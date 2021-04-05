​​​​​​​إسرائيل تبدأ مشاورات اختيار رئيس الوزراء في غياب نتنياهو

وللتشاور حول الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، عقد الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، صباح اليوم الإثنين، مشاوراتٍ مع الأحزاب الفائزة بانتخابات الكنيست، إذ انطلقت من حزب "الليكود" وهو الحزب الأكبر بالكنيست الإسرائيلي، والذي يقوده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الطامح لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيانٍ: إنّه سيعقد لقاءات متتالية مع زعماء 13 حزبًا فازت بالانتخابات الأخيرة، على أن يستكملها في الساعة الثامنة مساءً.

وعلى التوالي يلتقي ريفلين في مكتبه، رؤساء الليكود، هناك مستقبل، شاس، أزرق أبيض، يمينا، يهودوت هتوراه، العمل، إسرائيل بيتنا، الصهيونية الدينية، القائمة العربية المشتركة، أمل جديد، ميرتس، ومن ثم القائمة العربية الموحّدة.

ويواجه الرئيس الإسرائيلي معضلة عدم وجود مرشّح يحظى بثقة 61 صوتًا من مقاعد الكنيست الـ 120 لتشكيل حكومة.

ولم يحضر نتنياهو الجلسة لوجوده في الوقت ذاته في المحكمة المركزية الإسرائيلية التي استأنفت، صباح اليوم، النظر في ملفات الفساد الموجّهة ضده.

وتتعلق جلسة اليوم، بالاستماع إلى الشهود في تهم تتمثّل في قبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة، وسعيه لإعطاء تسهيلات لجهاتٍ إعلاميةٍ نافذةٍ، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية، وهو ما ينفيه نتنياهو.

وكان نتنياهو قد رفض في بداية الأمر القدوم إلى المحكمة، ولكن النيابة العامة ألزمته بالحضور، وستنظر المحكمة في 3 ملفات ضد نتنياهو، تتضمن تُهم "الاحتيال والرشوة وإساءة الأمانة"، إذ تعتبر هذه الجلسة هي الثالثة التي يحضر فيها نتنياهو منذ انطلاق المحكمة في أيار/ مايو الماضي.

(د ع)