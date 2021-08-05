​​​​​​​إسرائيل تعلن عن استعدادها لشن هجوم على إيران

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في تصريح صحافي، اليوم الخميس، "أنه مما لا شك فيه أن إيران تسعى لتشكيل تحد متعدد الجبهات لإسرائيل".

كما أشار غانتس إلى "أن طهران باتت تعزز قوتها في لبنان وغزة، وتنشر ميليشيات في سوريا والعراق، وتدعم الحوثيين في اليمن".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي على "ضرورة مواصلة تطوير قدرات تل أبيب في التأقلم متعدد الجبهات، لأن هذا هو المستقبل"، مشدداً "أنه على العالم التعامل مع إيران عسكرياً لإنهاء تهديدها".

وجاء هذا التصريح بعد تصريح لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، الثلاثاء، إذ قال فيه إن بلاده تُبقي على الخيارات مفتوحة في التحرك بصورة فردية ضد إيران، وذلك إثر الهجوم على ناقلة تشغلها شركة إسرائيلية الأسبوع الماضي في بحر العرب.

وأوضح بينيت أن بلاده تتحرك مع دول العالم للرد على استهداف الناقلة، إلا أنها تعرف تماماً كيف تعمل وحدها، مضيفاً أنه "على طهران أن تعرف أن زعزعة الشرق الأوسط من أراضيها أمر قد انتهى".

إيران تتبرأ وتنفي الاتهامات

يشار إلى أن التوترات كانت تصاعدت خلال الأيام الأخيرة إلى حد كبير، خصوصاً بعدما تعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة إسرائيلية لهجوم بطائرة مسيّرة، مما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها.

بدورها، تبرأت إيران من المسؤولية تماماً، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية في طهران، سعيد خطيب زاده، الأخبار المنتشرة بأنها مريبة، نافياً ما تردد عن احتمال اختطاف السفينة من قبل القوات العسكرية الإيرانية أو القوات التابعة لإيران.

(ل د)