وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن إسقاط طائرتين مُسيّرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات التحالف الدولي المناهض لداعش.

وذكرت الخلية في بيان لها على تويتر أن "منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار وبالساعة 00.30 من اليوم ٦ حزيران/ يونيو تصدت لطائرتين مسيرتين وتمكنت من إسقاطهما".

وفي وقتٍ سابق، أوضح الناطق باسم التحالف الدولي العقيد، واين ماروتو، في تغريدة على تويتر أن مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد تعرض لهجوم بصاروخ واحد دون أن يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار، مؤكدًا أن الهجوم قيد التحقيق، مضيفًا أن أي هجوم على التحالف والوجود الدولي "ينسف سلطة المؤسسات العراقية ويقوض سيادة العراق".

(د ع)