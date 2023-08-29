​​​​​​​إسقاط طائرات مسيّرة جنوب العاصمة موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن "دفاعاتها الجوية أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية فوق منطقتي تولا وبيلغورود"، دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وقالت الوزارة في بيان عبر تطبيق "تليغرام" إن الدفاعات الجوية "دمّرت" طائرتين مسيّرتين فوق منطقة تولا جنوب موسكو.

وأضافت في بيان منفصل أن طائرة مسيّرة أخرى "دمرتها قوات الدفاع الجوي" فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا قرابة الساعة 11 مساء بتوقيت موسكو (20:00 غرينتش) الإثنين. ولم توضح الوزارة ما إذا كانت هناك أضرار أو ضحايا نتيجة لأي من الحادثين.

وتتعرض موسكو ومناطق روسية أخرى لهجمات بالطائرات المسيّرة منذ أن تعهدت كييف في وقت سابق هذا الصيف بـ "إعادة" الحرب إلى الداخل الروسي، لكن الهجمات تسبّبت بأضرار طفيفة.

(د ع)