​​​​​​​إسقاط مروحية لجيش الاحتلال التركي بعملية لقوات الكريلا في جارجلا

وجاء في نص البيان الذي نشره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم الاثنين:

في إطار حملة الشهيدين باغر ورونيا الثورية، نفذت قواتنا بتاريخ السادس عشر من آب الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحاً عملية عسكرية استهدفوا من خلالها طائرة مروحية من نوع سكورسكي في ساحة جارجلا بمنطقة زاغروس. وتمكنت قواتنا من تحقيق إصابة مباشرة وإسقاط إحدى المروحيات التركية.

وبعد 10 دقائق من إسقاط المروحية الأولى، تمكنت قواتنا من تحقيق إصابات مباشرة في مروحية ثانية من نوع سكورسكي وأجبروها على الفرار باتجاه منطقة كفر بولاية جولمرك الكردستانية.

وتم تنفيذ هذه العملية استذكاراً لروح الشهيد القائد عكيد كرزان واثنين من ضباط الجيش العراقي الذين استشهدوا في غارة جوية لجيش الاحتلال التركي.

وخلال المعارك التي نشبت في الثالث والعشرين من تموز الفائت بين قواتنا من جهة وجيش الاحتلال التركي من جهة أخرى، ارتقت رفيقتنا المقاتلة زلال سيدم إلى مرتبة الشهداء.

خلال المعارك ضد دولة الاحتلال التركي في منطقة حفتانين، يقاوم مقاتلو الكريلا ببسالة وشجاعة دفاعاً عن كردستان. منذ اليوم الأول لمعارك مقاومة حفتانين الثورية، قاتلت الرفيقة زلال ببطولة ضد الاحتلال التركي. لقد أبدت زلال مقاومة منقطعة النظير وقاومت جنود الدولة الفاشية حتى الطلقة الأخيرة. التحقت الرفيقة بركب الشهداء في الثالث والعشرين من تموز الفائت خلال مشاركتها في معارك المقاومة في ساحة ششداراي.

هوية الشهيدة:

الاسم الحركي: زلال سيدم

الاسم والكنية: روجبين فارلي

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: زينب – ويسي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 23 تموز 2020 | حفتانين