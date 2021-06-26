​​​​​​​إسقاط 3 طائرات مُسيّرة قرب القنصلية الأميركية شمال هولير

وأكد محافظ هولير، أوميد خوشناو، أنه "تم صبيحة اليوم إسقاط طائرة مُسيّرة مفخخة بالمتفجرات في قرية براغ شمال أربيل وطائرتين في قرية كومة سبان".

وأشار إلى أن القريتين تبعدان نحو 3 كيلومترات عن البناية الجديدة للقنصلية الأمريكية في أربيل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن "إحدى الطائرات سقطت في زراعات قرية براغ وألحقت أضراراً مادية ببيت أحد المواطنين دون وقوع أية خسائر بشرية".

ومؤخراً، أشارت تقارير صحفية غربية إلى القلق المتنامي لدى السلطات الأميركية من استخدام الجماعات العراقية الطائرات المُسيّرة بعد سنوات من الاعتماد على صواريخ الكاتيوشا.

(د ع)