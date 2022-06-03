​​​​​​​إصدار العدد الرابع عشر من مجلة شرمولا الأدبية

وتناول العدد الجديد "الإيزيدية والإيزيديين" كملف للعدد؛ إظهاراً لحقيقة هذا المكون الذي تعرض للتهميش والحصار الممنهج طوال القرون الماضية وتأكيداً على أصالة وعراقة الديانة الإيزيدية ومعها شعوب وملل ومعتقدات المنطقة.

واحتوى العدد الجديد (الرابع عشر) مواضيع متنوعة لعشرات الأقلام المثقفة من مختلف المكونات، وتضم المجلة الأقسام التالية: تحليلات فكرية، وملف العدد، ودراسات، وحوار، والمرأة والثقافة، وقراءات وإصدارات كتب، وترجمات، وفنون، ومقالات وتقارير أدبية وثقافية، في 262 صفحة بقسميها الكردي والعربي.

يذكر أن الاجتماع التأسيسي للمجلة عقد بتاريخ 24 من شهر أيلول عام 2018 في مدينة قامشلو، ضم مجموعة من مثقفي شمال سوريا، وتقرر فيه إصدار مجلة أدبية ثقافية فصلية في شمال سوريا باللغتين العربية والكردية باسم "شرمولا".

(ف)

ANHA