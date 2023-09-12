​​​​​​​إصابة طفل جراء انفجار لغم من مخلفات داعش

أفاد مراسلنا من ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، بإصابة الطفل حسام كمال مطلق (13 عاماً) من قرية وادي نجمة شمال غربي الناحية، جراء انفجار لغم من مخلفات مرتزقة داعش أثناء هجمات المرتزقة على الناحية في عام 2015.

وأكد مراسلنا، نقلاً عن أطباء مشرفين على حالة الطفل الصحية في مشفى الشهيدة ليكرين بالناحية، إصابة الطفل بشظايا في كامل جسمه، ويتلقى العلاج في المشفى حالياً، دون الإفصاح عن حالته الصحية بشكل أوضح.

وفي حادثة مشابهة لإصابة حسام مطلق، أصيب صباح اليوم، طفلان في الريف الشمالي لمدينة منبج إثر انفجار مقذوف من مخلفات قصف جيش الاحتلال التركي.

(أ م)

ANHA