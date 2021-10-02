​​​​​​​إصابة طفل في قصف الاحتلال التركي على غرب عين عيسى- تم التحديث

وبحسب ما أفادت مراسلتنا، فإن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصفوا قرية معلك غرب عين عيسى 1 كم، ومخيم عين عيسى والطريق الدولي M4، بالأسلحة الثقيلة.

وأصيب عادل مسلم البالغ من العمر (16 عاماً) جراء القصف التركي عندما كان يرعى أغنامه، ونقل على إثره إلى مشفى ناحية عين عيسى.

وحول الحادثة، قال الطفل لوكالتنا إنه كان موجوداً شرق مخيم عين عيسى، يرعى الأغنام عندما سقطت قذيفة بقربه وأصابته، مبيّناً أنه يتم استهدافهم على الدوام، بالقنابل العنقودية، الدبابة، الهاون والقناص.

وأكد أنهم يخافون عندما يقوم الاحتلال التركي باستهدافهم وقصفهم.

(د أ/ س ر)

ANHA