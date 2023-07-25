​​​​​​​إصابة شخصين في انفجار سيارة بقضاء جمجمال في باشور

نقلت وكالة روج نيوز عن مراسلها، قوله: "في قرابة الساعة الواحدة ظهراً انفجرت عجلة (سيارة) على الطريق الرابط بين ناحية تكية وقضاء جمجمال قرب أحد المطبات الرئيسة".

وأضاف المراسل أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى المكان لمعرفة أسباب الانفجار.

بدوره، أكد قائمقام قضاء جمجمال رمك رمضان، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن أسباب الانفجار غير معلومة لغاية الآن، لكن وفقاً لمعلوماتنا، فإن العجلة تعمل بالنظام الغازي وقد يكون سبب الانفجار هو خلل ميكانيكي، مستدركاً بالقول إن القوات الأمنية هي من تقرر أسباب الانفجار.

كما بيّن مدير ناحية التكية ممند رشيد أن "أسباب الحادث غير واضحة لغاية الآن، وننتظر نتائج التحقيقات لبيان الأسباب".

وكشف عن إصابة شخصين بجروح، كحصيلة أولية.

(س ر)