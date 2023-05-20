​​​​​​​إصابة شاب في تهجّم الجيش العراقي على أهالي مخيم مخمور

يحاول الجيش العراقي مجدداً، تطويق مخيّم رستم جودي للاجئين (مخمور) بالأسلاك الشائكة، حيث استقدم منذ ساعات الصباح عشرات المدرعات، الأسلحة، وعناصر الشرطة والقوات الخاصة والآليات المحمّلة بالأسلاك إلى المخيم لتطويقه، فيما لا تزال مقاومة الأهالي ومحاولات منعهم مستمرّة.

ويسعى الجيش العراقي إلى وضع أبراج عسكريّة حول المخيم وتطويقه بالأسلاك الشائكة، لكن أهالي المخيّم تصدّوا لهذه المحاولات ما دفع الجيش العراقي إلى التهجّم عليهم، الأمر الذي أسفر عن إصابة شاب.

ولا تزال مقاومة أهالي مخمور لمحاولات تطويق المخيّم مستمرّة حتّى الآن، فيما لم يسحب الجيش العراقي قواته من محيط المخيّم ولا يزال يحاول تطويقه.

(ر)