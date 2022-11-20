إصابة مواطن في قصف مدفعي لجيش الاحتلال على قرية دير جمال أصيب مواطن في قصف مدفعي لجيش الاحتلال التركي على قريتي ديرجمال وصوغانكه في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 20 تشرين الثاني 2022, الأحد - 04:17 2022-11-20T04:17:00 الشهباء قال مراسلنا في الشهباء أن مواطناً أصيب في القصف الذي استهدف قرية دير جمال إلى جانب حدوث أضرار مادية. (ف إ/م) ANHA إقرأ أيضاً تطورات عديدة أعقبت الجولة السابقة.. ماذا ستناقش جولة أستانا المقبلة؟ يعقد ثلاثي أستانا (روسيا – تركيا – إيران) خلال الأ... TEV-DEM: لا سبيل سوى المقاومة لحماية قيمنا ومكتسباتنا عدّت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) صمت القوى الدول... فقدان وإصابة 12 عنصر من قوات حكومة دمشق في قصف جوي لجيش الاحتلال التركي فقد 3 عناصر من قوات حكومة دمشق حياتهم وأصيب 9 آخرون ...