​​​​​​​إصابة مواطن في قصف مدفعي لجيش الاحتلال على قرية دير جمال

أصيب مواطن في قصف مدفعي لجيش الاحتلال التركي على قريتي ديرجمال وصوغانكه في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-11-20T04:17:00 الشهباء

قال مراسلنا في الشهباء أن مواطناً أصيب في القصف الذي استهدف قرية دير جمال إلى جانب حدوث أضرار مادية.

(ف إ/م)

ANHA


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