وجاء في بيان لقوات سوريا الديمقراطية نشره اليوم، مركزه الإعلامي، ما يلي ":

تواصل قوّات الاحتلال التُّركيّ هجماتها واعتداءاتها على مناطق شمال وشرق سوريّا، مستخدمة كافّة صنوف الأسلحة بما فيها الطيران الحربيّ والمُسيّر، ومستهدفة المدنيّين والمراكز المدنيّة والخدميّة، وممتلكات الأهالي، إضافة إلى النِّقاط العسكريّة لقوّاتنا.

ففي يوم الثُّلاثاء، 03 يناير/ كانون الثّاني الجاري، وفي تمام السّاعة “الثّالثة و25 دقيقة”، استهدفت طائرة مُسيَّرة قرية “تل طويل” التّابعة لمدينة الحسكة، منزلاً لأحد المدنيّين، وأسفر عن إصابة اثنين من مقاتلينا بجروح عندما كانا يقضيان إجازتهما في منزلهما".

(م)