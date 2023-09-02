​​​​​​​إصابة مدير ناحية سعسع ومرافقه بجروح خطيرة في ريف دمشق

دوى انفجار عنيف في ريف دمشق اليوم، تبيّن أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تقلّ مدير ناحية سعسع وهو ضابط في قوات دمشق ومرافقه، تزامناً مع مرورها في قرية حينة التابعة لقطنا بريف دمشق، ما أدى إلى إصابتهما بجروح بليغة، بالإضافة إلى حدوث أضرار مادية، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسب المرصد السوري.

بدورها، ذكرت وكالة تابعة لحكومة دمشق أن مدير ناحية سعسع في ريف دمشق، أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها "إرهابيون" بسيارته في قرية حينة التابعة لمنطقة قطنا.

وذكرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة دمشق في بيان لها أن "عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدير ناحية سعسع الرائد محمد الأحمد انفجرت أثناء توجهه إلى العمل من منزله الكائن في قرية حينة بريف دمشق، ما أدى إلى إصابته في قدمه اليمنى، مشيرة إلى أنه أُسعف على الفور إلى أحد مشافي دمشق لتلقي العلاج".

(م ش)