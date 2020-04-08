​​​​​​​إصابة مدنيين اثنين في انفجار ألغام من مخلفات داعش في الشهباء

وانفجر لغم من مخلفات مرتزقة "داعش" في قرية علاوشة أمس الثلاثاء, مما أدى إلى إصابة الشاب حمزة العزو (18 عاماً) من المكون العربي, أثناء رعيه للأغنام في القرية.

وأصيب العزو بشظايا عديدة في ساقيه، وبتر مشط ساقه اليسرى نتيجة الانفجار.

كما وأدى انفجار لغم آخر من مخلفات "داعش" في قرية تل سوسين التابعة لناحية أحداث, إلى إصابة الطفل محمد حبش (11 عاماً), من أهالي قرية جقلا التابعة لناحية شيه بمقاطعة عفرين المحتلة، أثناء اللعب مع أصدقائه, وتعرض الطفل لكسر في أسفل ساقة اليمنى وجروح سطحية في الفخذ.

ونُقل الطفل إلى المستشفى للخضوع لعملية جراحية, وسيخضع لعملية ثانية بعد مرور ستة أشهر من موعد العملية الأولى.

وبحسب إفادة مشفى آفرين في مقاطعة الشهباء إن حالة المصابين الصحية مستقرة وسيتم تخريجهما عصر اليوم.

(كروب/ رح)

ANHA