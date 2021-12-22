​​​​​​​إصابة مدنيين آخرين جراء استمرار قصف الاحتلال التركي على بلدة زركان

وأفاد مراسلنا من بلدة زركان شمال مدينة الحسكة، أنه ونتيجة القصف المستمر على بلدة زركان وقراها، رجلان آخران من أهالي البلدة، وهما كل من "بشير عطيوي، وعبد الكريم الحامد".

يذكر أنه أصيب مساء اليوم أيضا امرأة من أهالي البلدة وتدعى "فاطمة علي محبوب البالغة 35 عاماً بجروح، والمواطن سعيد فتاح" وتم نقلهما إلى مشافي ناحية الدرباسية.

هذا وتتعرض بلدة زركان لاستهداف بالرشاشات الثقيلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته. والذي يطال منازل المدنيين في تلك الأحياء. بالإضافة إلى تعرض كل من قرى "دادا عبدال الواقعة شمال غربي البلدة الربيعات والمحرمة" لقصف بالقذائف والصواريخ بشكل مكثف.

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ANHA