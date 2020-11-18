​​​​​​​إصابة مدنيّين في منطقة ديرك برصاص جيش الاحتلال التّركيّ

أُصيب شخصان مدنيّان من أهالي قرية مزرا باني ومزرا خواري التابعة لمنطقة برآف في ديرك بجروح أحدهما جروحه حرجة، أثناء مرورهم على الطّريق بين القريتين لأخذ البذار لزراعة وفلاحة أراضيهم.
خبر 2020-11-18T17:17:00 قامشلو

وأطلق جيش الاحتلال التّركيّ الرّصاص على مواطنين من أهالي قريتي مزرا باني ومزرا خواري أثناء مرورهما على الطّريق الواصل بين القريتين لجلب البذار وزراعة أرضهم.

ونُقل الجريحان إلى مشفى ديرك، وهما كلّ من "هيمن هيثم علي من مزرا خواري، وشفان بوطي من قرية مزرا باني" الّذي جُرح في ساقه ممّا أدّى إلى قطع الأعصاب وكسر عظم ساقه نتيجة طلقة القنّاصة، حيثُ تمّ إجراء عمليّة جراحيّة له ووقف النّزيف وحالته مستقرّة بحسب الأطباء.

هذا، ويتكرّر حالات القنص وإطلاق الرصاص الحيّ من قبل جيش الاحتلال التركي على المزارعين والفلّاحين وأهالي المناطق الحدوديّة.

(ع ع /إ)

ANHA


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