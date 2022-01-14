​​​​​​​إصابة عسكري في قوات حكومة دمشق جراء استهدافه من قبل جيش الاحتلال التركي

أصيب عسكري في قوات حكومة دمشق في قرية كوران شرق مقاطعة كوباني جراء استهدافه من قبل جيش الاحتلال التركي.
خبر 2022-01-14T16:03:00 كوباني

أصيب العسكري نتيجة عملية قنص استهدفته من قبل جيش الاحتلال التركي عصر اليوم الجمعة.

(م)

ANHA


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