إصابة عسكري في قوات حكومة دمشق جراء استهدافه من قبل جيش الاحتلال التركي أصيب عسكري في قوات حكومة دمشق في قرية كوران شرق مقاطعة كوباني جراء استهدافه من قبل جيش الاحتلال التركي. خبر 14 كانون الثاني 2022, الجُمُعَةُ - 16:03 2022-01-14T16:03:00 كوباني أصيب العسكري نتيجة عملية قنص استهدفته من قبل جيش الاحتلال التركي عصر اليوم الجمعة. (م) ANHA إقرأ أيضاً تشييع شهيدين من أعضاء مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج شيع اليوم, أهالي مدينة منبج جثمان الشهيدين "زكريا ا... جيش الاحتلال التركي يستهدف قرى شرقي كوباني بالأسلحة الرشاشة يستهدف جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الرشاشة قرى ح... الاحتلال التركي يقصف سد الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء سد الشهباء...