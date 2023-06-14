​​​​​​​إصابة عسكري بجروح خطيرة في ضربة جوية إسرائيلية قرب العاصمة دمشق

أصيب جندي سوري بجروح خطيرة فجر الأربعاء، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف نقاطاً قرب دمشق، وفق ما أفاد به إعلام حكومة دمشق.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع لقوات دمشق وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق عدة.

ونقلت وكالة محسوبة على حكومة دمشق عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 01:05 من فجر الأربعاء (22:05 الثلاثاء توقيت غرينتش)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط جنوب غرب دمشق".

وأدى القصف إلى "إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية"، وفق المصدر.

وأكد المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وبدوره، أفاد المرصد السوري بأن الضربات الإسرائيلية طالت محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة الكسوة جنوب غربي العاصمة، حيث تتواجد هناك مستودعات تابعة لمجموعات موالية لإيران جرى تدمير المستهدف منها.

ولفت المرصد إلى أن الضربات أسفرت عن سقوط جرحى بينهم عنصر في قوات حكومة دمشق، وسط معلومات عن قتلى في صفوف المجموعات الموالية لإيران.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

(م ش)