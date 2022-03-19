ووقع، اليوم السبت، استهداف جديد ضمن مدينة درعا، جنوب سوريا، طال عنصراً في "شعبة الاستخبارات العسكرية" التابعة لحكومة دمشق، إذ أصيب العنصر بعد استهدافه برصاص مسلحين مجهولين في قرية محجة، شمال درعا، جرى نقله إلى إحدى مشافي المنطقة، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزايد معدل الاستهدافات في درعا بشكل كبير مع بداية العام الحالي، بعضها يطال عناصر من قوات دمشق والأجهزة الأمنية التابعة لها، وبعضها من المدنيين أو المسلحين المحليين السابقين ممن أجروا "التسويات" التي أطلقتها حكومة دمشق برعاية روسية في أيلول العام الماضي.

وبذلك فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري، 92 استهداف جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 71 شخصاً، هم: 37 من المدنيين، و29 عسكريين تابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر "التسويات"، و3 من المسلحين المحليين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا إلى أي جهة عسكرية بعدها، وعنصر سابق من مرتزقة داعش و3 مجهولي الهوية.

(د ع)