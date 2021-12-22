​​​​​​​إصابة امرأة جراء قصف الاحتلال التركي ومرتزقته لبلدة زركان

وأفاد مراسلنا من بلدة زركان شمال مدينة الحسكة، أنه ونتيجة القصف الذي طال مساء اليوم الأحياء الغربية والشمالية لبلدة زركان وتلة البلدة، أصيبت امرأة من أهالي البلدة وتدعى "فاطمة علي محبوب البالغة 35 عاماً بجروح، وتم نقلها إلى مشافي ناحية الدرباسية.

هذا وتتعرض بلدة زركان لاستهداف بالرشاشات الثقيلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته. والذي يطال منازل المدنيين في تلك الأحياء. بالإضافة إلى تعرض كل من قرى "دادا عبدال الواقعة شمال غربي البلدة الربيعات والمحرمة" لقصف بالقذائف والصواريخ بشكل مكثف.

يذكر أنه تعرضت البلدة ليلة أمس لقصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، أدى لاستشهاد ٤ مدنيين، وإصابة 10 أشخاص بجراح.

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ANHA